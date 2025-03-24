رسميا.. سيف الدرع لاعبا لفريق برشلونة لكرة اليد

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي برشلونة التعاقد مع المصري، سيف الدرع، من أجل تدعيم الفريق الأول لكرة اليد حتى عام 2027.

ويظهر سيف الدرع في قائمة أفضل هدافي الدوري الفرنسي والدوري الأوروبي لكرة اليد، حيث سجل 99 هدفا في 20 مباراة محلية، و57 هدفا خلال 12 مباراة أوروبية.

ويلعب المصري حاليا مع فريق ليموج في الدوري الفرنسي، ويشغل مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع.

ويعد الدرع، ثاني لاعب مصري يلعب في صفوف نادي برشلونة بعد علي زين الذي شارك مع الفريق الإسباني في عام 2021.