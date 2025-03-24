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بمشاركة رونالدو.. مصر تقترب من استضافة هذه البطولة

11:46 ص الإثنين 24 مارس 2025

كريستيانو رونالدو

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كتب- محمد خيري:
كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، اقتراب استضافة مصر للبطولة العربية للأندية الأبطال خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، إن الاتحاد المصري يدرس حاليًا إمكانية استضافة البطولة العربية على الملاعب المصرية، بعدما عرض الاتحاد العربي إقامتها في مصر.

وأوضح المصدر أن الاتجاه الأقرب خلال الفترة الحالية هو الموافقة على استضافة البطولة في مصر، خاصة وأن موعدها لم يتم تحديده بعد ولكن على الأرجح أنه قبل بداية الموسم الجديد في الدوريات.

وأضاف أن الاتحاد العربي وجه حتى الآن الدعوة لعدد من الأندية العربية من أجل المشاركة، وعلى رأسهما الأهلي والزمالك من مصر، والهلال والنصر بقيادة كريستيانو رونالدو من المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر، أن فريق النصر السعودي قد تُوج بلقب كأس العرب للأندية الأبطال الماضية التي أقيمت في صيف 2023 بقيادة كريستيانو رونالدو بعد الفوز على الهلال في المباراة النهائية.

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كريستيانو رونالدو الاتحاد المصري لكرة القدم البطولة العربية للأندية الأبطال
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