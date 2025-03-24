5 منتخبات ضمنت المشاركة في كأس العالم 2025

كتب - محمد القرش:

أسفرت التصفيات القارية المؤهلة لكأس العالم للمنتخبات 2026 عن عدد من المتأهلين قبل نهايتها.

وتأهل منتخب نيوزيلاندا إلى نهائيات المونديال اليوم الاثنين، بعد الفوز على كاليدونيا الجديدة بثلاثية دون رد، في نهائي تصفيات كأس العالم أوقيانوسيا.

وقبل أيام، ضمن المنتخب الياباني تأهله بعد تصدر المجموعة الثالثة برصيد 19 نقطة بعد خوض 7 مباريات من 10 لقاءات.

وتأهلت منتخبات المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر إلى كأس العالم بصفتها الدول المضيفة للبطولة.

وللمرة الأولى تقام منافسات المونديال بمشاركة 48 منتخبا، يتم توزيعها على النحو التالي:

قارة أوروبا - 19 مقعدا

قارة أفريقيا - 9 مقاعد

قارة آسيا - 8 مقاعد

قارة أمريكا الجنوبية - 6 مقاعد

قارة أمريكا الشمالية - 6 مقاعد

قارة أوقيانوسيا - مقعد واحد

الملحق العالمي - مقعدين