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خسارة الزمالك وإيطاليا.. نتائج مباريات يوم الأحد 23 مارس

01:30 ص الإثنين 24 مارس 2025

نتائج مباريات اليوم

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كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم أمس الأحد، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

وفاز نادي بتروجيت على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر، بينما تأهل منتخب إسبانيا إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا.

نتائج مباريات اليوم

نتائج مباريات كأس عاصمة مصر

الزمالك ضد بتروجيت - (1-2)

الإسماعيلي ضد بيراميدز - (2-2)

الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود - (0-1)

نتائج مباريات دوري الأمم الأوروبية

ألمانيا ضد إيطاليا - (3-3) تأهل منتخب المانيا

البرتغال ضد الدنمارك - (5-2)

إسبانيا ضد هولندا - (3-3) تأهل منتخب إسبانيا

فرنسا ضد كرواتيا - (2-0)

نتائج تصفيات أفريقيا لكأس العالم

كينيا ضد الجابون - (1-2)

إسواتيني ضد موريشيوس - (3-3)

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نتائج مباريات اليوم كأس عاصمة مصر الزمالك دوري الأمم الأوروبية إسبانيا بتروجيت هولندا إيطاليا
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