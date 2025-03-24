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إسبانيا تتأهل لنصف نهائي كأس الأمم الأوروبية على حساب هولندا

01:10 ص الإثنين 24 مارس 2025

إسبانيا تتأهل لنصف نهائي كأس الأمم الأوروبية على ح

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كتب - محمد عبد السلام:

حسم التعادل الإيجابي مباراة منتخب إسبانيا أمام هولندا، أمس الأحد 23 مارس، بنتيجة 3-3، التي أُقيمت على ملعب ميستايا في إسبانيا.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي، حسم منتخب إسبانيا التأهل بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وسجل أهداف منتخب إسبانيا كل من: ميكيل أويارزابال من نقطة الجزاء في الدقيقتين 8 و67، ولامين يامال في الدقيقة 103.

أحرز أهداف منتخب هولندا كل من: ممفيس ديباي من نقطة الجزاء في الدقيقة 54، وإيان ماتسين في الدقيقة 79، وتشافي سيمونز من منطقة الجزاء في الدقيقة 109.

ويلاقي المنتخب الإسباني المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية، التي ستُقام يوم 4 يونيو في تمام الساعة 10:45 مساءً.

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