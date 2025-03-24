مواجهات نارية.. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية

كتب - محمد القرش:

تأهل منتخب إسبانيا إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا في مباراة مثيرة وصلت إلى ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وفاز منتخب البرتغال على نظيره الدنماركي بخماسية مقابل هدفين بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية التي حسمت المباراة.

وعلى الجانب الآخر، حسم التعادل الإيجابي 3-3 مباراة ألمانيا وإيطاليا، وتأهل الألمان لنصف النهائي بسبب التقدم في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

واستطاع المنتخب الفرنسي تخطي عقبة كرواتيا عن طريق ركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بتقدم الديوك بهدفين في الإياب وتأخرهم بنفس النتيجة خلال لقاء الذهاب.

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

1. ألمانيا ضد البرتغال - يوم 4 يونيو

2. فرنسا ضد إسبانيا - يوم 5 يونيو

النهائي: الفائز من 1 ضد الفائز من 2 - يوم 8 يونيو 2025

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