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البرتغال تقلب الطاولة على الدنمارك وتتأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

01:00 ص الإثنين 24 مارس 2025

البرتغال والدنمارك

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كتب ـ محمد الميموني:

فاز المنتخب البرتغالي على نظيره الدنماركي أمس الأحد 23 مارس، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز البرتغال على نظيره الدنماركي بنتيجة 5 ـ 2 ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية.

وجاء الهدف الأول لصالح البرتغال عن طريق النيران الصديقة، يواكيم أندرسن، بينما جاء هدف التعادل لصالح الدنمارك عن طريق راسموس كريستينسن في الدقيقة 56، ثم جاء الهدف الثاني للبرتغال بقدم كريستيانو رونالدو في الدقيقة 72.

وسجل فرانسيسكو ترينكاو هدف البرتغال الثالث في الدقيقة 86، وبعد اللجوء للأشواط الإضافية، عاود ترينكاو التسجيل في الدقيقة 91، وأكد راموس التأهل بهدف في الدقيقة 115.

يُذكر أن المنتخب البرتغالي تأهل لنصف النهائي رفقة، ألمانيا وإسبانيا وفرنسا.

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