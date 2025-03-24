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وداع إيطاليا وهولندا .. نتائج مباريات كأس الأمم الأوروبية

12:43 ص الإثنين 24 مارس 2025

إسبانيا تفوز على إيطاليا

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كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات إياب ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية أمس الأحد، والتي شهدت إثارة وندية كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

وتأهل منتخب ألمانيا إلى نصف النهائي بعد الفوز على إيطاليا بثلاثية مقابل هدفين في لقاء الإياب، بينما تخطى فرنسا عقبة كرواتيا بثنائية دون رد.

نتائج مباريات إياب ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية

ألمانيا ضد إيطاليا - (3-3) تأهل ألمانيا بمجموع المباراتين 5-4

فرنسا ضد كرواتيا - (2-0) تأهل فرنسا بركلات الترجيح 5-4

إسبانيا ضد هولندا - (3-3) تأهل إسبانيا بركلات الترجيح 5-4

البرتغال ضد الدنمارك - (5-2) تأهل البرتغال

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