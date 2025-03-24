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ألمانيا تتأهل لنصف نهائي كأس الأمم الأوروبية على حساب إيطاليا

12:17 ص الإثنين 24 مارس 2025

خلال مباراة ألمانيا و إيطاليا

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كتب - محمد عبد السلام:

حسم التعادل الإيجابي مباراة منتخب ألمانيا أمام نظيره منتخب إيطاليا اليوم الأحد 23 مارس، بنتيجة 3-3، التي أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك بألمانيا.

وسجل أهداف ألمانيا كلا من، جوشوا كيميتش من علامة الجزاء في الدقيقة 30، وجمال موسيالا في الدقيقة 36، وتيم كولونيست في الدقيقة 45.

وأحرز أهداف المنتخب الإيطالي كلا من، مويس كين في الدقيقتين 49 و69، وجياكومو راسبادوري من نقطة جزاء في الدقيقة 5+90.

وبهذا التعادل صعد المنتخب الألماني بنتيجة 5-4 في مجموع المباراتين الذهاب والإياب.

ويلاقي المنتخب الألماني الفائز من مباراة البرتغال والدنمارك، في نصف النهائي.

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منتخب ألمانيا منتخب إيطاليا كأس الأمم الأوروبية
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