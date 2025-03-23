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تكريم خاص لكريستيانو رونالدو من موسوعة جينيس قبل مباراة البرتغال (صورة)

10:08 م الأحد 23 مارس 2025

كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال

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كتب - محمد القرش:

حرصت موسوعة جينيس للأرقام القياسية على تكريم لاعب منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، قبل مباراة الدنمارك.

وحصل كريستيانو رونالدو للتو على جائزة جينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من الانتصارات الدولية في التاريخ بواقع 132 انتصارا.

ويشارك رونالدو أساسيا في مباراة البرتغال والدنمارك المقامة الآن، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية.

وكانت انتهت مباراة الذهاب بفوز الدنمارك على البرتغال بهدف دون رد على ملعب استاد باركن الدنماركي.

تكريم رونالدو من موسوعة جينيس

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