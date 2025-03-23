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التشكيل الرسمي لمباراة كرواتيا وفرنسا في كأس الأمم الأوروبية

09:43 م الأحد 23 مارس 2025
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    منتخب كرواتيا يحتفل بكأس عاصمة مصر
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    كرواتيا ضد البرتغال
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    منتخب فرنسا
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يلاقي المنتخب الكرواتي نظيره منتخب فرنسا اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

ويدخل منتخب فرنسا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مايجنن.

خط الدفاع: أوباميكانو، كوندي، وليام ساليبا وهيرنانديز.

خط الوسط: تشواميني، كوني وعثمان ديمبلي.

خط الهجوم: باركولا وكليان مبابي وأولسي.

وجاء تشكيل كرواتيا للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: ستانيتيتش، تشالبيتا كار، جفارديول وشوتالو.

خط الوسط: كوفاسيتش، مودريتش وسوتشيتش.

خط الهجوم: إيفان بيريسيتش، بوديمير وكراماريتش.

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