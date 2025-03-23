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تشكيل مباراة ألمانيا وإيطاليا في ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية

08:58 م الأحد 23 مارس 2025

مباراة إيطاليا وألمانيا

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كتب - محمد القرش:

يلاقي منتخب إيطاليا نظيره ألمانيا اليوم الأحد، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وكانت قد انتهت مباراة الذهاب بفوز ألمانيا على إيطاليا بهدفين مقابل هدف على ملعب جوزيبي مياتزا بإيطاليا.

تشكيل إيطاليا لمواجهة ألمانيا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: جاتي - بونجيورنو - باستوني.

خط الوسط: دي لورينزو - باريلا - ريتشي - تونالي - أودوجيو.

خط الهجوم: مويس كين - دانيل مالديني.

تشكيل ألمانيا لمواجهة إيطاليا

حراسة المرمى: بومان.

خط الدفاع: شلوتربيك - جوناثان تاه - رودريجو.

خط الوسط: كيميتش - ستيلر - جوريتسكا - ميتلشتيت.

خط الهجوم: ساني - كلينيست - موسيالا.

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