مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري الأمم الأوروبية

فرنسا

- -
21:45

كرواتيا

دوري الأمم الأوروبية

ألمانيا

- -
21:45

إيطاليا

دوري الأمم الأوروبية

البرتغال

- -
21:45

الدنمارك

جميع المباريات

إعلان

رسمياً.. يوفنتوس يُقيل تياجو موتا ويعين إيجور تيودور مدرباً جديداً

08:23 م الأحد 23 مارس 2025

إيجور تيودور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

أعلن نادي يوفنتوس في بيان رسمي اليوم الأحد إقالة المدرب تياجو موتا من منصبه كمدير فني للفريق الأول، بعد قرابة 9 أشهر من توليه المهمة.

ووجّه النادي الشكر لموتا وطاقمه الفني على جهودهم خلال الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق في المستقبل.

كما أكد البيان تعيين إيجور تيودور مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، إذ أنه من المقرر أن يبدأ مهامه رسميًا بقيادة أول مران جماعي اليوفي غدًا.

وخلال فترة تدريبه، قاد موتا يوفنتوس في 42 مباراة، حقق خلالها 18 انتصارًا، مقابل 8 هزائم و16 تعادلًا.

تياجو موتا (2)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي يوفنتوس ياجو موتا يجور تيودور وفنتوس إيجور تيودور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تشكيل مباراة ألمانيا وإيطاليا في ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عاجل - رئيس الوزراء يُعلن موعد إجازة عيد الفطر
هل تحققت ليلة القدر؟.. نشطاء يرصدون شروق شمس صبيحة 23 رمضان (فيديو)
الداخلية تكشف حقيقة سرقة جائزة "مدفع رمضان" من مواطن بعد فوزه بها في منشأة ناصر
صور.. تفاصيل تشغيل الأتوبيس الترددي BRT على الدائري وإلغاء المواقف العشوائية