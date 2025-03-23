رسمياً.. يوفنتوس يُقيل تياجو موتا ويعين إيجور تيودور مدرباً جديداً

كتب - نهى خورشيد

أعلن نادي يوفنتوس في بيان رسمي اليوم الأحد إقالة المدرب تياجو موتا من منصبه كمدير فني للفريق الأول، بعد قرابة 9 أشهر من توليه المهمة.

ووجّه النادي الشكر لموتا وطاقمه الفني على جهودهم خلال الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق في المستقبل.

كما أكد البيان تعيين إيجور تيودور مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، إذ أنه من المقرر أن يبدأ مهامه رسميًا بقيادة أول مران جماعي اليوفي غدًا.

وخلال فترة تدريبه، قاد موتا يوفنتوس في 42 مباراة، حقق خلالها 18 انتصارًا، مقابل 8 هزائم و16 تعادلًا.