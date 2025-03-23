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تقارير: شكوك حول لحاق نجم الهلال السعودي بمباراة الفريق أمام النصر

07:57 م الأحد 23 مارس 2025
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    كانسيلو لاعبا للهلال السعودي (3)
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    كانسيلو لاعبا للهلال السعودي (7)
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    محمد كنو لاعب الهلال السعودي (3)
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    محمد كنو لاعب الهلال السعودي (11)
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    محمد كنو لاعب الهلال السعودي (1)
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    جماهير الهلال السعودي
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    كريم أشرف لاعب الهلال السعودي السابق (2)
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    كريم أشرف لاعب الهلال السعودي السابق (1)
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    النصر السعودي ضد الهلال
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    الهلال السعودي
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    الهلال السعودي ضد النصر
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كتب - يوسف محمد:

يقترب النجم البرتغالي جواو كانسيلو الظهير الأيمن لفريق الهلال السوداني، من الغياب عن فريقه خلال مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، هناك شكوك تحوم حول إمكانية لحاق النجم البرتغالي جواو كانسيلو، بمباراة النصر السعودي المقبلة، المقرر إقامتها بعد أقل من أسبوعين من الأن، حيث أن اللاعب تخطى حوالي 60% من فترة التأهيل الخاصة به داخل النادي.

وأشارت الصحيفة، أن اللاعب ما زال يخضع في الفترة الحالية لبرنامج علاجي وتأهيلي، للتخلص من الإصابة العضلية التي يعاني منها وسيتم تحديد الموقف النهائي للاعب من مباراة النصر المقبلة، بنهاية الأسبوع الجاري.

ويلاقي فريق الهلال السعودي نظيره النصر، يوم 4 إبريل المقبل، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين".

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