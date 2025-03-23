"احتجزت لوقت طويل".. بعثة منتخب جنوب السودان تتعرض لأزمة في مطار بنغازي

كتب - يوسف محمد:

أعلنت بعثة منتخب جنوب السودان اليوم، الاحتجاز في مطار بنغازي لمدة ثلاثة ساعات، قبل مواجهة منتخب السودان، في التصفيات الأفريقية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب السودان نظيره منتخب جنوب السودان يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 25 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، على ملعب شهداء بنينا بليبيا.

وخلال بيان رسمي قام اتحاد جنوب السودان لكرة القدم بنشره، أعرب عن استيائه لما تعرض له المنتخب في مطار بنغازي، احتجازهم لمدة تتخطى 3 ساعات، كما تم توجيه النقد إلى الاتحاد السوداني، بسبب عدم تسهيل دخول بعثة منتخب جنوب السودان إلى الأراضي الليبية، لخوض المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار اتحاد جنوب السودان لكرة القدم في بيانه، أنه تم السماح لبعثة المنتخب بمغادرة مطار بنغازي، بعد البقاء لمدة 3 ساعات داخل صالة المطار، بشرط الاحتفاظ بجوازات السفر كضمان.

وأكد اتحاد كرة القدم بجنوب السودان في بيانه، أن هذه الأحداث تسببت في حدوث حالة من الإرهاق للاعبي المنتخب، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسبب في هذا الأمر.

أقرأ أيضًا:

تذكرتي تعلن فتح باب حجز التذاكر لمباريات نصف نهائي كأس مصر

"محاولة للزيادة".. الأهلي يحصل على موافقة بحضور 40 ألف مشجع في مباراة الهلال السوداني