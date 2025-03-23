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مشاركة غير قانونية.. السودان تشكو السنغال بسبب أساني دياو

04:06 م الأحد 23 مارس 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

قرر منتخب السودان تقديم شكوى رسمية في الساعات القادمة للاتحاد الافريقي لكرة القدم، ضد منتخب السنغال بسبب اللاعب أساني دياو.

وكانت مباراة السودان والسنغال قد انتهت بالتعادل السلبي، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

سبب تقديم منتخب السودان شكوى ضد السنغال

أوضح أسامة عطا المنان، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في السودان، أن الاتحاد السوداني لكرة القدم سيقدم شكوى ضد نظيره المنتخب السنغالي بسبب مشاركة اللاعب أساني دياو التي يعتقد أنها غير قانونية.

وأوضح المنان أن اللاعب أساني دياو الذي شارك في المباراة بقميص منتخب السنغال، سبق له تمثيل منتخب إسبانيا وهو ما يمثل مخالفة قانونية.

كما كشفت تقارير سودانية أن اللاعب أساني دياو سبق وأن شارك مع المنتخبات الإسبانية المختلفة ولكن لم يمثل المنتخب الإسباني الأول، وآخر مشاركة رسمية كانت في نوفمبر 2023 في بطولة أوروبا للشباب.

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منتخب السودان أساني دياو منتخب السنغال مباراة السودان والسنغال
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