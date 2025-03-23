نجم ليفربول يخطر الإدارة برحيله نهاية الموسم ويحدد وجهته

كتب- محمد عبدالهادي:

قرر اللاعب ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لفريق ليفربول الإنجليزي، عدم تجديد تعاقده مع الفريق والرحيل بنهاية الموسم الجاري.

ويمتلك فريق ليفربول ثلاث لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، ويحق لهم التوقيع لأي فريق والرحيل مجانًا في شهر يونيو وهم أرنولد ومحمد صلاح وفان دايك.

أرنولد يبلغ إدارة ليفربول بنهاية الموسم

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها اليوم الأحد، أن ألكسندر أرنولد، لاعب نادي ليفربول، أبلغ إدارة ليفربول بالرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن أرنولد اتخذ قرار الرحيل منذ فترة طويلة، للانضمام إلى نادي ريال مدريد في صفقة انتقال حر، وذلك ليكون بديلًا للظهير كارفاخال.

كما أشارت في تقريرها أن نجم ليفربول أتم اتفاقه مع ريال مدريد، على كافة البنود ولا يتبقى سوى التوقيع الرسمي.