مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري الأمم الأوروبية

البرتغال

- -
21:45

الدنمارك

دوري الأمم الأوروبية

إسبانيا

- -
21:45

هولندا

كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

- -
21:30

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

مودريتش يتحدث عن أمنيته الأخيرة مع ريال مدريد

02:51 م الأحد 23 مارس 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    لوكا مودريتش من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد
  • عرض 15 صورة
    مودريتش بجائزة ذا بيست
  • عرض 15 صورة
    لوكا مودريتش (1)
  • عرض 15 صورة
    حسرة مودريتش بعد هدف تعادل ألبانيا
  • عرض 15 صورة
    لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد_Easy-Resize.com
  • عرض 15 صورة
    مودريتش
  • عرض 15 صورة
    لوكا مودريتش
  • عرض 15 صورة
    لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد
  • عرض 15 صورة
    لوكا مودريتش
  • عرض 15 صورة
    لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد ومنتخب كرواتيا
  • عرض 15 صورة
    لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد
  • عرض 15 صورة
    المغرب وكرواتيا - حكيمي مودريتش
  • عرض 15 صورة
    مودريتش كروس كاسيميرو
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح ولوكا مودريتش
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب فريق ريال مدريد، عن أمنيته الأخيرة التي يحلم بتحقيقها مع الفريق الملكي مع اقتراب نهاية تعاقده.

وينتهي تعاقد صاحب الـ39 عامًا مع ريال مدريد، بنهاية الموسم الجاري، وسط غموض حول موقفه من الرحيل او الاستمرار مع الميرنجي.

مودريتش يحلم بالاعتزال داخل ريال مدريد

وتحدث لوكا مودريتش عن مستقبله مع الريال لشبكة "تيلي فوت" الفرنسية وقال: " في هذه الفترة يجب التركيز على الموسم الحالي، خاصة أننا في منتصف الموسم وفترة معقدة".

وتابع: " بالتأكيد أتمني الاستمرار والاعتزال بقميص ريال مدريد، هذه أمنيتي وأتمني تحقيقها".

وأختتم: "أنا لست في عجلة من أمري حول هذا الشأن، ولكن موقفي واضح".

يذكر أن مودريتش يتواجد مع صفوف منتخب كرواتيا بفترة التوقف الحالية، وقاد بلاده

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مودريتش لوكا مودريتش ريال مدريد منتخب كرواتيا كرواتيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

هل تحققت ليلة القدر؟.. نشطاء يرصدون شروق شمس صبيحة 23 رمضان (فيديو)
الداخلية تكشف حقيقة سرقة جائزة "مدفع رمضان" من مواطن بعد فوزه بها في منشأة ناصر
صور.. تفاصيل تشغيل الأتوبيس الترددي BRT على الدائري وإلغاء المواقف العشوائية