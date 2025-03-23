مودريتش يتحدث عن أمنيته الأخيرة مع ريال مدريد

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب فريق ريال مدريد، عن أمنيته الأخيرة التي يحلم بتحقيقها مع الفريق الملكي مع اقتراب نهاية تعاقده.

وينتهي تعاقد صاحب الـ39 عامًا مع ريال مدريد، بنهاية الموسم الجاري، وسط غموض حول موقفه من الرحيل او الاستمرار مع الميرنجي.

مودريتش يحلم بالاعتزال داخل ريال مدريد

وتحدث لوكا مودريتش عن مستقبله مع الريال لشبكة "تيلي فوت" الفرنسية وقال: " في هذه الفترة يجب التركيز على الموسم الحالي، خاصة أننا في منتصف الموسم وفترة معقدة".

وتابع: " بالتأكيد أتمني الاستمرار والاعتزال بقميص ريال مدريد، هذه أمنيتي وأتمني تحقيقها".

وأختتم: "أنا لست في عجلة من أمري حول هذا الشأن، ولكن موقفي واضح".

يذكر أن مودريتش يتواجد مع صفوف منتخب كرواتيا بفترة التوقف الحالية، وقاد بلاده