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ريال مدريد يرفض التعاقد مع نجم ليفربول مجانًا

02:06 م الأحد 23 مارس 2025
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    لاعبو ليفربول يواسون نونيز دون صلاح (2)
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كتب- محمد عبدالهادي:

يعاني فريق ليفربول من قرب انتهاء عقود 3 لاعبين في صفوفه بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما لم يتوصل لاتفاق نهائي لتمديد عقود محمد صلاح و فيرجيل فان دايك وأرنولد.

ويحق للثلاثي التوقيع والرحيل لأي فريق في شهر يونيو المقبل، حيث بدأت العروض تنهال على الثلاثي للرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل.

فيرجيل فان دايك مرفوض من ريال مدريد

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأحد، أن أحد الوكلاء عرض المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب فريق ليفربول على نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع في صفقة انتقال حر.

وأشارت الصحيفة أن مسؤولي الريال رفضوا فكرة ضم المدافع الهولندي مجانًا، وذلك كونه خارج سياسة التعاقدات التي وضعها النادي في الفترة الأخيرة.

يذكر أن ريال مدريد يتبع سياسة التعاقد مع لاعبين أصحاب أعمار صغيرة، ضمن خطة النادي للنزول بمعدل الأعمار وبناء فريق مستقبلي.

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ريال مدريد محمد صلاح فان دايك أرنولد ليفربول
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