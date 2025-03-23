فينيسيوس جونيور يثير الشكوك قبل مباراة البرازيل والأرجنتين

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أثار نجم منتخب البرازيل فينيسيوس جونيور الشكوك حول مدى جاهزيته للمشاركة مع فريق بلاده أمام الأرجنتين بتصفيات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب البرازيل عند الثانية من صباح يوم الأربعاء المقبل ضيفًا على نظيره الأرجنتيني ضمن منافسات الجولة 14 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الأحد، أن فينيسوس نجم ريال مدريد ومنتخب بلاده لم يشارك في المران الجماعي لمنتخب البرازيل مساء يوم أمس السبت؛ إذ اكتفى بتدريبات منفردة وجري حول الملعب، مما أثار الشكوك حول جاهزيته لخوض اللقاء أمام الأرجنتين.

ولم يرتدِ فينيسيوس خلال تدريباته المنفرده حذائه وكان بصحبة أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب البرازيل.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته في التصفيات برصيد 21 نقطة بفارق نقطة عن الإكوادور الوصيف و7 نقاط عن منتخب الأرجنتين المتصدر.

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