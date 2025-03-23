بقيادة صلاح.. التشكيل المثالي للجولة الخامسة بتصفيات أفريقيا لكأس العالم

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر محمد صلاح نجم فريق ليفربول وقائد منتخب مصر، التشكيل المثالي للجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت الجولة الخامسة مواجهة منتخب مصر مع نظيره إثيوبيا، وفاز الفراعنة بهدفين دون رد، حيث سجل محمد صلاح الهدف الأول وصنع الهدف الثاني.

وشهد التشكيل المثالي تواجد محمد أمين عمورة، لاعب منتخب الجزائر الذي سجل هدفين في الفوز خارج الديار على بوتسوانا بنتيجة 3 – 1، وتواجد فيكتور أوسيمين مهاجم نيجيريا بعدما سجل ثنائية في شباك رواندا.

وجاء التشكيل المثالي للجولة الخامسة بالتصفيات كالتالي: