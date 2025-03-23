بعنوان الثأر.. 7 معلومات عن صدام إيطاليا وألمانيا الليلة

كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، حيث يحتضن الصدام الكروي المشتعل بين منتخبي إيطاليا وألمانيا، وذلك ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويدخل المنتخب الإيطالي مباراة الليلة بعنوان "الثأر"، وذلك بعدما خسر في مباراة الإياب على أرضه بنتيجة 2-1، ليبحث في لقاء اليوم عن رد الاعتبار وحسم التأهل للدور التالي.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز المعلومات الهامة عن مباراة إيطاليا وألمانيا كالتالي:

1- منتخب إيطاليا يتجنب الخسارة للمباراة الثانية على التوالي، وهو ما لم يتحقق منذ 2014.

2- خسارة مباراة الذهاب لمنتخب إيطاليا أمام ألمانيا هي الأولي منذ عام 1986.

3- المتأهل من إيطاليا وألمانيا سيلتقي مع الفائز من مباراة الدنمارك والبرتغال بنصف النهائي.

4- إيطاليا فشلت في الفوز على ألمانيا في آخر 7 مواجهات( رسمية وودية ).

5- التقي منتخبا ألمانيا وإيطاليا في 38 مباراة سابقة، نجح الألمان في الفوز بـ10 مباريات والطاليان في 15 مباراة، وتعادلا في 13 لقاء.

6- تواجه المنتخبان في 3 مباريات فقط ببطولة دوري الأمم الأوروبية، فازت ألمانيا مرتين وحضر التعادل في لقاء.

7- تنطلق المباراة في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN sports HD 3 بتعليق خليل البلوشي.