نجم الدوري الإنجليزي السابق متهم بخيانة زوجته مع نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي

تعرض اللاعب السابق لنادي وست هام، ديميتري باييت، لاتهام بخيانة زوجته من قبل فتاة مشهورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نجمة وسائل التواصل الاجتماعي لاريسا فيراري، التي لديها أكثر من 59 ألف متابع على موقع "إنستجرام" تقول إنها كانت على علاقة غرامية لمدة سبعة أشهر مع باييت بعد أن شعر بالوحدة أثناء وجوده في ريو دي جانيرو.

اتهام ديميتري باييت بالخيانة

وقالت فيراري: "لم تكن نيتنا في البداية أن نرتبط ببعضنا البعض إلى هذا الحد، لكننا انتهى بنا الأمر إلى الاقتراب من بعضنا البعض بشكل كبير".

وأضافت: "لقد أصبحنا مقربين جدًا لأنني انفصلت عن زوجي، وهو أيضًا يشعر بالوحدة كثيرًا، أصبحت اللقاءات أكثر تكرارًا".

وأوضحت: "كنت أذهب إلى منزل ديمتري كل 12 يومًا أو نحو ذلك، وأبقى هناك لمدة ثلاثة أو أربعة أيام".

وواصلت: "لقد كان دائمًا حنونًا جدًا تجاهي، سواء شخصيًا أو من خلال الرسائل".

وزادت: "ومع كل هذا القدر من المودة المتبادلة، كان من المستحيل ألا نرتبط ببعضنا البعض".

واختتمت فيراري بيانها بالاعتذار لعائلتها قبل أن تضيف أنها ستبقى بعيدة عن وسائل التواصل الاجتماعي لفترة من الوقت "لتحصل على بعض السلام".

وتزوج باييت من لوديفين منذ ما يقرب من 20 عامًا وأشاد بها لأنها جعلته مرتاحًا بشأن الانتقال بعيدًا عن المنزل في عام 2023.

وسبق أن قال ديميتري أن زوجته قالت له قبل الانضمام إلى فريق فاسكو دا جاما: "تفضل بالذهاب إلى البرازيل، سأعتني بكل شيء وبالأطفال"، وقال باييت: "إن وجودي هنا اليوم بفضلها، أعلم أنها فعلت ذلك بدافع الحب، وهي تعلم أنني أعشق كرة القدم".

وذكرت الصحيفة أن ويقال إن زوجة اللاعب الفرنسي لوديفين، وهي أم أطفاله الأربعة، تسافر من فرنسا إلى البرازيل من أجل زيارته كل ثلاثة أشهر.