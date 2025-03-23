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"فوز الأرجنتين والنرويج".. نتائج مباريات أمس السبت 22 مارس

01:26 ص الأحد 23 مارس 2025

كرة قدم

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أقيمت أمس العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة مباراتين في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما شهدت مباريات أمس السبت، إقامة العديد من المباريات في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:

نتائج مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

السودان تتعادل مع السنغال (0-0)

توجو تتعادل مع موريتانيا (2-2)

نتائج مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026

مقدونيا الشمالية تفوز على ليشتنشتاين (3-0)

مونتنجرو تفوز على جبل طارق (3-1)

النرويج تفوز على مولدوفا (5-0)

ويلز تفوز على كازاخستان (3-1)

التشيك تفوز على جزر الفارو (2-1)

نتائج مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026

الأرجنتين تفوز على أوروجواي (1-0)

نتائج مباريات كأس عاصمة مصر

سيراميكا كليوباترا يفوز على غزل المحلة (3-0)

مودرن سبورت يفوز على سموحة (2-0)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نتائج مباريات أمس تصفيات كأس العالم الأرجنتين وأروجواي فوز النرويج
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