النني: التأهل للنهائي نتاج الجهد الجماعي وثقتنا كبيرة بالفريق

كتب - نهى خورشيد

أعرب الدولي المصري محمد النني لاعب خط وسط الجزيرة الإماراتي، عن سعادته بالتأهل إلى نهائي كأس رابطة المحترفين.

وأكد الننى في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء أن الفريق تجاوز مرحلة عدم الانسجام وبدأ يحصد نتاج العمل الجماعي، مشددًا على مواصلة القتال في جميع البطولات رغم الابتعاد عن المنافسة في الدوري.

كما أثنى النني على علاقته بالمدرب حسين عموته، مشيرًا إلى أنه يمنحه حرية التحرك في الملعب.

وكان الجزيرة تأهل للنهائي بعد فوزه على الوصل بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت في إياب نصف النهائي.