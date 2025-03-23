مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري الأمم الأوروبية

البرتغال

- -
21:45

الدنمارك

دوري الأمم الأوروبية

إسبانيا

- -
21:45

هولندا

دوري الأمم الأوروبية

فرنسا

- -
21:45

كرواتيا

جميع المباريات

إعلان

النني: التأهل للنهائي نتاج الجهد الجماعي وثقتنا كبيرة بالفريق

12:27 ص الأحد 23 مارس 2025

محمد النني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

أعرب الدولي المصري محمد النني لاعب خط وسط الجزيرة الإماراتي، عن سعادته بالتأهل إلى نهائي كأس رابطة المحترفين.

وأكد الننى في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء أن الفريق تجاوز مرحلة عدم الانسجام وبدأ يحصد نتاج العمل الجماعي، مشددًا على مواصلة القتال في جميع البطولات رغم الابتعاد عن المنافسة في الدوري.

كما أثنى النني على علاقته بالمدرب حسين عموته، مشيرًا إلى أنه يمنحه حرية التحرك في الملعب.

وكان الجزيرة تأهل للنهائي بعد فوزه على الوصل بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت في إياب نصف النهائي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد النني الجزيرة الإماراتي كأس رابطة المحترفين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

لبيد: الحكومة تفعل كل شيء لبدء حرب أهلية
ترفع الكوليسترول وتسبب أمراض القلب.. أسوأ 5 أطعمة يمكنك تناولها على الإفطار
ما أفضل الأدعية في العشر الأواخر من رمضان.. أمين الفتوى يجيب
أجواء باردة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة