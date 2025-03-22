"حلم المونديال".. التعادل يحسم نتيجة مباراة السودان أمام السنغال في تصفيات كأس العالم
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كتب - يوسف محمد:
حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة منتخب السنغال أمام نظيره المنتخب السوداني، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وبهذه النتيجة رفع المنتخب السوداني، رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 11 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما رفع منتخب السنغال رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 9 في المركز الثالث بجدول الترتيب.
ويشارك منتخب السودان في المجموعة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة كلا من: "الكونغو الديمقراطية، السنغال، توجو، موريتانيا وجنوب السودان".
موعد مباراة منتخب السودان المقبلة
ويستعد المنتخب السوداني لمواجهة نظيره منتخب جنوب السودان، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
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