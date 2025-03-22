مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري الأمم الأوروبية

ألمانيا

- -
21:45

إيطاليا

كأس رابطة الأندية

بتروجيت

- -
21:30

الزمالك

كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

- -
21:30

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

"حلم المونديال".. التعادل يحسم نتيجة مباراة السودان أمام السنغال في تصفيات كأس العالم

11:49 م السبت 22 مارس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مباراة السودان والسنغال
  • عرض 3 صورة
    منتخب السودان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة منتخب السنغال أمام نظيره المنتخب السوداني، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب السوداني، رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 11 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما رفع منتخب السنغال رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 9 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

ويشارك منتخب السودان في المجموعة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة كلا من: "الكونغو الديمقراطية، السنغال، توجو، موريتانيا وجنوب السودان".

موعد مباراة منتخب السودان المقبلة

ويستعد المنتخب السوداني لمواجهة نظيره منتخب جنوب السودان، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

أقرأ أيضًا:

خماسي عربي في الصدارة.. ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

النني يقود الجزيرة إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة السودان والسنغال تعادل السودان والسنغال منتخب السودان تصفيات كأس العالم 2026
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

لبيد: الحكومة تفعل كل شيء لبدء حرب أهلية
ترفع الكوليسترول وتسبب أمراض القلب.. أسوأ 5 أطعمة يمكنك تناولها على الإفطار
ما أفضل الأدعية في العشر الأواخر من رمضان.. أمين الفتوى يجيب
أجواء باردة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة