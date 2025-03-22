منتخب مصر للشباب يسقط أمام كرواتيا في مباراة مثيرة

كتب - نهى خورشيد

تعرض منتخب مصر تحت 20 عامًا لهزيمة درامية أمام نظيره الكرواتي بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت في قطر، ضمن الجولة الثانية من البطولة الدولية الودية.

تقدم المنتخب الكرواتي مبكرًا وحافظ على تفوقه حتى أدرك محمد عبد الله التعادل لمصر في الدقيقة 74، ثم أضاف عمر أسامة الهدف الثاني في الدقيقة 90.

لكن الدقائق الأخيرة حملت صدمة للفراعنة، حيث استقبلت شباك الحارس عبد المنعم تامر هدفين متتاليين في الوقت بدل الضائع 94 و95.

ويختتم منتخب مصر مشاركته في البطولة بمواجهة الإمارات يوم 25 مارس، بعدما استهل مشواره بالتعادل (1-1) أمام قطر.