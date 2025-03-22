خماسي عربي في الصدارة.. ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026
كتب - محمد القرش:
انتهت الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم للأندية 2026 اليوم السبت.
وتتكون مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم من 9 مجموعات، حيث تتصدر الدول العربية ترتيب 5 مجموعات، بينهم مصر والمغرب وتونس.
ترتيب مجموعة مصر
1. مصر - 13 نقطة
2. بوركينا فاسو - 8 نقاط
3- سيراليون - 5 مباريات - 8 نقاط
4- غينيا بيساو - 5 مباريات - 6 نقاط
5- إثيوبيا - 5 مباريات - 3 نقاط
6- جيبوتي - 5 مباريات - نقطة وحيدة
ترتيب المجموعة الثانية
1. السودان - 11 نقطة
2. الكونغو الديمقراطية - 10 نقاط
3. السنغال - 9 نقاط
4. توجو - 4 نقاط
5. موريتانيا - نقطتين
6. جنوب السودان - نقطتين
ترتيب الجموعة الثالثة
1. جنوب أفريقيا - 10 نقاط
2. بنين - 8 نقاط
3. رواندا - 7 نقاط
4. نيجيريا - 6 نقاط
5. ليسوتو - 5 نقاط
6. زيمبابوي - 3 نقاط
ترتيب المجموعة الرابعة
1. الرأس الأخضر - 10 نقاط
2. الكاميرون - 9 نقاط
3. ليبيا - 8 نقاط
4. أنجولا - 7 نقاط
5. موريشيوس - 4 نقاط
6. إسواتيني - نقطة
ترتيب المجموعة الخامسة
1. المغرب - 12 نقطة
2. النيجر - 6 نقاط
3. تنزانيا - 6 نقاط
4. زامبيا - 3 نقاط
5. جمهورية الكونغو - دون نقاط
ترتيب المجموعة السادسة
1. كوت ديفوار - 13 نقطة
2. الجابون - 12 نقطة
3. بورندي - 7 نقاط
4. كينيا - 6 نقاط
5. جامبيا - 4 نقاط
6. سيشيل - دون نقاط
ترتيب المجموعة السابعة
1. الجزائر - 12 نقطة
2. موزمبيق - 12 نقطة
3. غينيا - 7 نقاط
4. بوتسوانا - 6 نقاط
5. أوغندا - 6 نقاط
6. الصومال - نقطة
ترتيب المجموعة الثامنة
1. تونس - 13 نقطة
2. ناميبيا - 11 نقطة
3. ليبيريا - 7 نقاط
4. مالاوي - 6 نقاط
5. غينيا الاستوائية - 6 نقاط
6. ساو تومي - دون نقاط
ترتيب المجموعة التاسعة
1. غانا - 12 نقطة
2. مدغشقر - 10 نقاط
3. جزر القمر - 9 نقاط
4. مالي - 8 نقاط
5. أفريقيا الوسطى - 4 نقاط
6. تشاد - دون نقاط
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