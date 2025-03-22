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خماسي عربي في الصدارة.. ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

11:16 م السبت 22 مارس 2025

تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

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كتب - محمد القرش:

انتهت الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم للأندية 2026 اليوم السبت.

وتتكون مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم من 9 مجموعات، حيث تتصدر الدول العربية ترتيب 5 مجموعات، بينهم مصر والمغرب وتونس.

ترتيب مجموعة مصر

1. مصر - 13 نقطة

2. بوركينا فاسو - 8 نقاط

3- سيراليون - 5 مباريات - 8 نقاط

4- غينيا بيساو - 5 مباريات - 6 نقاط

5- إثيوبيا - 5 مباريات - 3 نقاط

6- جيبوتي - 5 مباريات - نقطة وحيدة

ترتيب المجموعة الثانية

1. السودان - 11 نقطة

2. الكونغو الديمقراطية - 10 نقاط

3. السنغال - 9 نقاط

4. توجو - 4 نقاط

5. موريتانيا - نقطتين

6. جنوب السودان - نقطتين

ترتيب الجموعة الثالثة

1. جنوب أفريقيا - 10 نقاط

2. بنين - 8 نقاط

3. رواندا - 7 نقاط

4. نيجيريا - 6 نقاط

5. ليسوتو - 5 نقاط

6. زيمبابوي - 3 نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة

1. الرأس الأخضر - 10 نقاط

2. الكاميرون - 9 نقاط

3. ليبيا - 8 نقاط

4. أنجولا - 7 نقاط

5. موريشيوس - 4 نقاط

6. إسواتيني - نقطة

ترتيب المجموعة الخامسة

1. المغرب - 12 نقطة

2. النيجر - 6 نقاط

3. تنزانيا - 6 نقاط

4. زامبيا - 3 نقاط

5. جمهورية الكونغو - دون نقاط

ترتيب المجموعة السادسة

1. كوت ديفوار - 13 نقطة

2. الجابون - 12 نقطة

3. بورندي - 7 نقاط

4. كينيا - 6 نقاط

5. جامبيا - 4 نقاط

6. سيشيل - دون نقاط

ترتيب المجموعة السابعة

1. الجزائر - 12 نقطة

2. موزمبيق - 12 نقطة

3. غينيا - 7 نقاط

4. بوتسوانا - 6 نقاط

5. أوغندا - 6 نقاط

6. الصومال - نقطة

ترتيب المجموعة الثامنة

1. تونس - 13 نقطة

2. ناميبيا - 11 نقطة

3. ليبيريا - 7 نقاط

4. مالاوي - 6 نقاط

5. غينيا الاستوائية - 6 نقاط

6. ساو تومي - دون نقاط

ترتيب المجموعة التاسعة

1. غانا - 12 نقطة

2. مدغشقر - 10 نقاط

3. جزر القمر - 9 نقاط

4. مالي - 8 نقاط

5. أفريقيا الوسطى - 4 نقاط

6. تشاد - دون نقاط

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