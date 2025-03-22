"قلة أحترام ولا أمانع الغياب إن كان الفوز مضموناً".. تصريحات نارية من رونالدو قبل موقعة الدنمارك

كتب - نهى خورشيد

أكد كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي وقائد منتخب البرتغال استعداده الكامل لمواجهة الدنمارك في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقال رونالدو في حديثه لوسائل الإعلام قبل اللقاء:"أنا دائمًا مستعد للعب وسأكون جاهزًا غدًا لمساعدة الفريق، لأنني أمتلك الإمكانيات اللازمة لذلك".

كما أبدى استياءه من الأجواء المحيطة باللاعبين، منتقدًا بعض الأسئلة في المؤتمر الصحفي :"هناك نوع من السلبية تحيط بالمنتخب، بعض الأسئلة كانت غير محترمة، أنظروا إليّ عندما أجيب وليس إلى شاشاتكم،سأكرر ذلك عشر مرات إذا لزم الأمر".

وعن احتفال راسموس هويلاند بطريقة مشابهة له، أوضح:"تقليد احتفالي ليس مشكلة، وأنا أعلم أنه لم يكن بدافع قلة الاحترام، فهناك الكثير من الرياضيين يقلدون احتفالي، وأتمنى أن تشاهدوني غدًا وأنا أحتفل بطريقتي".

وأكمل نجم العالمي:"خسرت مباريات في 90 دقيقة، لكني لم أخسر أبدًا في الشوط الأول، وغدًا هو الشوط الثاني، هناك أيام سيئة، لم أقدم مستواي وكذلك الفريق، لكن هذا جزء من الحياة".

واختتم رونالدو تصريحاته قائلاً: "إذا كان فوز البرتغال مضمونًا في حال عدم مشاركتي، فسأوافق فورًا وأوقع على عدم اللعب".

والجدير بالذكر أن منتخب البرتغال سقط في فخ الهزيمة أمام نظيره الدنماركي في لقاء الذهاب بهدف دون رد سجله هويلاند.