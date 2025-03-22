مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

توجـــو

2 2
18:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

0 0
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

- -
21:30

سموحة

كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

غزل المحلة

دوري القسم الثاني-أ

وادي دجلة

- -
21:30

القناة

جميع المباريات

إعلان

"توج بكأس الأمم الأفريقية".. وفاة أسطورة منتخب الجزائر السابق

08:23 م السبت 22 مارس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الجزائري جمال مناد
  • عرض 3 صورة
    جمال مناد 1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم السبت الموافق 22 مارس الجاري وفاة أسطورة الكرة الجزائرية جمال جمال مناد.

ورحل نجم منتخب الجزائر وفريق شبيبة القبائل السابق عن عالمنا اليوم، بعمر يناهز 64 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية منذ عدة أيام.

ويعد مناد أحد أساطير كرة القدم الجزائرية، حيث تمكن من المشاركة مع منتخب محاربي الصحراء في كأس العالم عام 1986، بالإضافة إلى حصد لقب كأس أمم أفريقيا عام 1990.

ولعب مناد في العديد من الفرق الجزائرية، حيث سبق له اللعب في صفوف شباب بلوزداد الذي بدأ معه مسيرته، بجانب شبيبة القبائل واتحاد العاصمة الجزائري.

كما خاض النجم الجزائري، تجربة احتراف خارجية في الدوري الفرنسي، رفقة فريق نيم الفرنسي، بالإضافة إلى رحلة احتراف في البرتغال مع فاميليكانو البرتغالي.

أقرأ أيضًا:

"أوضح موقفه للإدارة".. مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي حقيقة توقيع زيزو للنادي الأهلي

وزير الرياضة يكشف كواليس اجتماعه مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الجزائري جمال مناد وفاة الجزائري جمال مناد الاتحاد الجزائري لكرة القدم وفاة لاعب منتخب الجزائر السابق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

لبيد: الحكومة تفعل كل شيء لبدء حرب أهلية
ترفع الكوليسترول وتسبب أمراض القلب.. أسوأ 5 أطعمة يمكنك تناولها على الإفطار
ما أفضل الأدعية في العشر الأواخر من رمضان.. أمين الفتوى يجيب
ارتفاع وتحذير.. طقس يوم الأحد 23 رمضان