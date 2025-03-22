كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم السبت الموافق 22 مارس الجاري وفاة أسطورة الكرة الجزائرية جمال جمال مناد.

ورحل نجم منتخب الجزائر وفريق شبيبة القبائل السابق عن عالمنا اليوم، بعمر يناهز 64 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية منذ عدة أيام.

ويعد مناد أحد أساطير كرة القدم الجزائرية، حيث تمكن من المشاركة مع منتخب محاربي الصحراء في كأس العالم عام 1986، بالإضافة إلى حصد لقب كأس أمم أفريقيا عام 1990.

ولعب مناد في العديد من الفرق الجزائرية، حيث سبق له اللعب في صفوف شباب بلوزداد الذي بدأ معه مسيرته، بجانب شبيبة القبائل واتحاد العاصمة الجزائري.

كما خاض النجم الجزائري، تجربة احتراف خارجية في الدوري الفرنسي، رفقة فريق نيم الفرنسي، بالإضافة إلى رحلة احتراف في البرتغال مع فاميليكانو البرتغالي.

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