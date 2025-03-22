كتب - يوسف محمد:

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم منذ قليل إلى القاهرة، قادمة من المغرب بعد مواجهة منتخب إثيوبيا، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وكان المنتخب الوطني، تمكن أمس من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب إثيوبيا، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة، بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في التصفيات

ويحتل المنتخب المصري صدارة مجموعته، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 13 نقطة جمعهم من 5 مباريات خاضهم بالتصفيات حتى الآن.

ويشارك المنتخب الوطني، في المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، رفقة كلا من: "إثيوبيا، سيراليون، بوركينا فاسو، غينيا بيساو وجيبوتي".

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره سيراليون، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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