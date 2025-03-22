مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

توجـــو

0 0
18:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

- -
21:30

سموحة

كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

غزل المحلة

دوري القسم الثاني-أ

وادي دجلة

- -
21:30

القناة

جميع المباريات

إعلان

"بعد الفوز على إثيوبيا".. بعثة منتخب مصر تصل إلى القاهرة استعدادا لمواجهة سيراليون

06:06 م السبت 22 مارس 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    زيزو من لقاء مصر وإثيوبيا (2)_Easy-Resize.com
  • عرض 17 صورة
    زيزو من مباراة مصر وإثيوبيا1_Easy-Resize.com
  • عرض 17 صورة
    زيزو من مباراة مصر وإثيوبيا_Easy-Resize.com
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب مصر (11)
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب مصر (6)
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب مصر (9)
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب مصر (3)
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب مصر (2)
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب مصر (13)
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب مصر (1)
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب مصر (10)
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب مصر (12)
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب مصر (7)
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب مصر (5)
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب مصر (4)
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب مصر (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم منذ قليل إلى القاهرة، قادمة من المغرب بعد مواجهة منتخب إثيوبيا، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وكان المنتخب الوطني، تمكن أمس من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب إثيوبيا، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة، بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في التصفيات

ويحتل المنتخب المصري صدارة مجموعته، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 13 نقطة جمعهم من 5 مباريات خاضهم بالتصفيات حتى الآن.

ويشارك المنتخب الوطني، في المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، رفقة كلا من: "إثيوبيا، سيراليون، بوركينا فاسو، غينيا بيساو وجيبوتي".

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره سيراليون، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أقرأ أيضًا:

"صدارة مصرية".. جدول ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

تطور في ملف مفاوضات ليفربول ومحمد صلاح لتجديد التعاقد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ترتيب مجموعة منتخب مصر موعد مباراة مصر المقبلة موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون موعد مباراة منتخب مصر القادمة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

ارتفاع وتحذير.. طقس يوم الأحد 23 رمضان