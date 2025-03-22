كتب - يوسف محمد:

نجح منتخب مصر أمس، في تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب إثيوبيا بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء، الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة، تمكن المنتخب المصري من رفع رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 13 في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات، بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني، منتخب بوركينا فاسو صاحب الـ 8 نقاط.

ويلعب المنتخب المصري، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في المجموعة الثالثة رفقة كلا من: "إثيوبيا، جيبوتي، بوركينا فاسو، غينيا بيساو وسيراليون".

وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

1- مصر، 5 مباريات، 13 نقطة.

2- بوركينا فاسو، 5 مباريات، 8 مباراة.

3- سيراليون، 5 مباريات، 8 مباريات.

4- غينيا بيساو، 5 مباريات، 6 مباريات.

5- إثيوبيا، 5 مباريات، 3 نقاط.

6- جيبوتي، 5 مباريات، نقطة وحيدة.

ويذكر أن المنتخب الوطني، يستعد لملاقاة نظيره منتخب سيراليون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة السادسة بالتصفيات.

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