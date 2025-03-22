تطور في ملف مفاوضات ليفربول ومحمد صلاح لتجديد التعاقد

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تطور في ملف مفاوضات نادي ليفربول ونجمه المصري محمد صلاح لتجديد تعاقده.

وذكرت صحيفة ذا أثليتيك عبر تقرير لها اليوم السبت أن مسؤولي ليفربول قادرون على إقناع محمد صلاح بالاستمرار فترة أطول مع الريدز رغم توقف المفاوضات خلال الفترة الجارية.

وسيوقع مسؤولو نادي ليفربول، بحسب التقرير ذاته، عقدًا جديد مع صلاح في ظل رغبة اللاعب في الاستمرار مع النادي والأداء المميز الذي يظهر به مع الفريق.

وبحسب ذا أثليتيك هناك حالة من التفاؤل باستكمال المفاوضات مع محمد صلاح بنجاح ويوقع على عقد لمدة عامين.

وينتهي تعاقد ليفربول مع محمد صلاح مع نهاية الموسم الرياضي الجاري 2024/2025 إذ يحق له التوقيع لأي نادِ دون العودة لإدارة الريدز.

وسجل محمد صلاح بقميص ليفربول خلال الموسم الجاري 32 هدفًا بجانب 22 تمريرة حاسمة بـ 43 مباراة خاضها بجميع المسابقات.

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