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مواعيد مباريات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

02:00 م السبت 22 مارس 2025

دوري الأمم الأوروبية

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كتب ـ محمد الميموني:

يترقب عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، مواعيد مباريات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، الذي تشهد على مواجهات مثيرة، هذا الموسم 2024-2025.

ويشهد جدول مواعيد مباريات دوري ربع نهائي الأمم الأوروبية في مواجهات الإياب الحاسمة، على عدة لقاءات مثيرة، من بينهم صدام فرنسا مع كرواتيا، وقمة إيطاليا ضد ألمانيا.

مواعيد مباريات اليوم السبت بربع نهائي دوري الأمم الأوروبية كالتالي:


جورجيا ضد أرمينيا / 4:00 مساءً. beIN SPORTS

سلوفينيا ضد سلوفاكيا / 7:00 مساءً.beIN SPORTS

تركيا ضد المجر 7:00 مساءً.beIN SPORTS

النمسا ضد صربيا 7:00 مساءً.beIN SPORTS

اسكتلندا ضد اليونان 7:00 مساءً.beIN SPORTS

آيسلندا ضد كوسوفو 7:00 مساءً.beIN SPORTS

بلجيكا ضد أوكرانيا 9:45 مساءً.beIN SPORTS

المجر ضد جمهورية أيرلندا 9:45 مساء.beIN SPORTS

إسبانيا ضد هولندا 9:45 مساء.beIN SPORTS

فرنسا ضد كرواتيا 9:45 مساء.beIN SPORTS

البرتغال ضد الدنمارك 9:45 مساء.beIN SPORTS

ألمانيا ضد إيطاليا 9:45 مساء.beIN SPORTS

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دوري الأمم الأوروبية مباريات ربع نهائي كرة القدم
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