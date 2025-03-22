مواعيد مباريات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة
كتب ـ محمد الميموني:
يترقب عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، مواعيد مباريات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، الذي تشهد على مواجهات مثيرة، هذا الموسم 2024-2025.
ويشهد جدول مواعيد مباريات دوري ربع نهائي الأمم الأوروبية في مواجهات الإياب الحاسمة، على عدة لقاءات مثيرة، من بينهم صدام فرنسا مع كرواتيا، وقمة إيطاليا ضد ألمانيا.
مواعيد مباريات اليوم السبت بربع نهائي دوري الأمم الأوروبية كالتالي:
جورجيا ضد أرمينيا / 4:00 مساءً. beIN SPORTS
سلوفينيا ضد سلوفاكيا / 7:00 مساءً.beIN SPORTS
تركيا ضد المجر 7:00 مساءً.beIN SPORTS
النمسا ضد صربيا 7:00 مساءً.beIN SPORTS
اسكتلندا ضد اليونان 7:00 مساءً.beIN SPORTS
آيسلندا ضد كوسوفو 7:00 مساءً.beIN SPORTS
بلجيكا ضد أوكرانيا 9:45 مساءً.beIN SPORTS
المجر ضد جمهورية أيرلندا 9:45 مساء.beIN SPORTS
إسبانيا ضد هولندا 9:45 مساء.beIN SPORTS
فرنسا ضد كرواتيا 9:45 مساء.beIN SPORTS
البرتغال ضد الدنمارك 9:45 مساء.beIN SPORTS
ألمانيا ضد إيطاليا 9:45 مساء.beIN SPORTS
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