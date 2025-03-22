تقرير سعودي: مقترح باستضافة مصر للبطولة العربية

كتبت-هند عواد:

كشف صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، الخريطة الخاصة بالموسم الجديد 2025-2026، ضمنها البطولة العربية.

وذكرت الصحيفة، أن هناك اقتراح باستضافة مصر للبطولة العربية للأندية 2025، خلال الفترة من من 25 يوليو إلى 11 أغسطس 2025،

وأضاقت، أن البطولة العربية 2025، ستشهد مشاركة نخبة من الأندية العربية، ومن ضمنها الأندية السعودية.

جدير بالذكر أن الزمالك مثل مصر في النسخة الماضية من البطولة العربية، وودعها من دور المجموعات، بعد التعادل مع النصر السعودي 1-1.

اقرأ أيضًا:

هل يشارك الزمالك؟.. كيف سيتم تحديد بديل فريق ليون المكسيكي في كأس العالم للأندية؟ (مستند)

كم هدف يفصل صلاح عن اعتلاء صدارة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ؟