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تقرير سعودي: مقترح باستضافة مصر للبطولة العربية

01:52 م السبت 22 مارس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مباراة الزمالك والنصر السعودي
  • عرض 4 صورة
    قمة الزمالك والنصر السعودي
  • عرض 4 صورة
    مباراة الزمالك والنصر السعودي
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كتبت-هند عواد:

كشف صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، الخريطة الخاصة بالموسم الجديد 2025-2026، ضمنها البطولة العربية.

وذكرت الصحيفة، أن هناك اقتراح باستضافة مصر للبطولة العربية للأندية 2025، خلال الفترة من من 25 يوليو إلى 11 أغسطس 2025،

وأضاقت، أن البطولة العربية 2025، ستشهد مشاركة نخبة من الأندية العربية، ومن ضمنها الأندية السعودية.

جدير بالذكر أن الزمالك مثل مصر في النسخة الماضية من البطولة العربية، وودعها من دور المجموعات، بعد التعادل مع النصر السعودي 1-1.

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