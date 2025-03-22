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إعلامي سعودي يكشف مستجدات اهتمام الهلال بمحمد صلاح

01:24 م السبت 22 مارس 2025
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كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي السعودي بندر الوقيت، مستجدات بشأن اهتمام الهلال بضم المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، بنهاية الموسم الحالي، وبعدها يحق له الانتقال إلى ناد، وذكرت تقارير صحفية خلال الشهور الماضية، بأن الهلال السعودي يهتم بضم اللاعب، للمشاركة معه في كأس العالم للأندية.

وكتب الإعلامي السعودي بندر الوقيت، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "جميع الأخبار التي تشير إلى أن الهلال يفاوض صلاح غير صحيحة، الهلال صرف النظر بشكل نهائي عن صلاح".

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