الركراكي: لم نحترم النيجر.. وأعجبتني عقليتنا في إنهاء المباراة

كتب ـ محمد الميموني:

تحدث وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي عن فوزهم على نظيرهم النيجر بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال الركراكي، في المؤتمر الصحفي عقب فوز المغرب مساء أمس الجمعة: "لست راضيا عن الأداء في الشوط الأول لأننا لم نحترم المنافس، استفقنا بعد الهدف وقدمنا أفضل ما لدينا في ربع الساعة الأخيرة، وقد أعجبتني العقلية التي أنهينا بها المباراة".

وأضاف مدرب منتخب المغربي: "النيجر منتخب جيد ومنظم، لكن ربما كان خطأه أنه سجل علينا مبكرًا في الشوط الثاني مما أتاح لنا وقتًا كافيًا لتصحيح الوضع وقلب النتيجة، كان سيناريو مثاليًا بالنسبة لنا بدلاً من التسجيل علينا في الدقائق الأخيرة".

واختتم الركراكي تصريحاته بقوله:"أعد الجمهور المغربي أنني سأراجع كل الأوراق قبل مباراة تنزانيا الثلاثاء المقبل وتعلمنا في مباريات النيجر عن اخطائنا".