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قبل 11 عاما.. حساب الدوري الإنجليزي يحتفى بذكرى أول هدف لمحمد صلاح

11:23 ص السبت 22 مارس 2025
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    محمد صلاح بقميص تشيلسي
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    محمد صلاح تشيلسي
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    تشيلسي يعلن انتقال محمد صلاح إلى روما
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    محمد صلاح لاعب تشيلسي الانجليزي
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    محمد صلاح لاعب تشيلسي الإنجليزي والمنتخب المصري
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    الجناح المصري الدولي في تشيلسي محمد صلاح
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    محمد صلاح لاعب فريق تشيلسي
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    محمد صلاح في إحدى الكرات المشتركة مع تشيلسي
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب فريق تشيلسي
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كتبت-هند عواد:

احتفى الحسام الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع التغريدات "إكس"، بأول هدف للمحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

ونشر الحساب الرسمي، مقطع فيديو لأهداف مباراة تشيلسي وأرسنال، عام 2014 أي قبل 11 عاما، والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 6-1، وسجل محمد صلاح الهدف الثالث.

وكتب حساب الدوري الإنجليزي: "في مثل هذا اليوم قبل 11 عام، تحديدًا في 2014، تشيلسي يهزم أرسنال بسداسية نظيفة، ويفسد احتفال فينجر بمباراته الألف مع الفريق، أول هدف لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز".

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محمد صلاح بقميص تشيلسي محمد صلاح أول هدف لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي
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