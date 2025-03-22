قبل 11 عاما.. حساب الدوري الإنجليزي يحتفى بذكرى أول هدف لمحمد صلاح

كتبت-هند عواد:

احتفى الحسام الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع التغريدات "إكس"، بأول هدف للمحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

ونشر الحساب الرسمي، مقطع فيديو لأهداف مباراة تشيلسي وأرسنال، عام 2014 أي قبل 11 عاما، والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 6-1، وسجل محمد صلاح الهدف الثالث.

في مثل هذا اليوم 🗓️



قبل 11 عام، تحديدًا في 2014 🔙



تشلسي يهزم ارسنال بسداسية نظيفة، ويفسد احتفال فينجر بمباراته الألف مع الفريق 🔵



أول هدف لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز 🇪🇬pic.twitter.com/iuOemdcMmU — EPL World (@EPLworld) March 22, 2025

وكتب حساب الدوري الإنجليزي: "في مثل هذا اليوم قبل 11 عام، تحديدًا في 2014، تشيلسي يهزم أرسنال بسداسية نظيفة، ويفسد احتفال فينجر بمباراته الألف مع الفريق، أول هدف لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز".

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