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كم هدف يفصل صلاح عن اعتلاء صدارة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ؟

07:00 ص السبت 22 مارس 2025
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    محمد صلاح (3)
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    محمد صلاح من معسكر منتخب مصر
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    هدف محمد صلاح في مرمى إثيوبيا
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    محمد صلاح من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب_Easy-Resize.com
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    محمد صلاح من مباراة مصر وموريتانيا
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    محمد صلاح من مباراة مصر وموريتانيا
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    محمد صلاح ولاعبو منتخب مصر من مباراة كاب فيردي
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    محمد صلاح والشناوي من مباراة منتخب مصر وكاب فيردي
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كتب - محمد القرش:

واصل نجم ليفربول، محمد صلاح، تألقه هذا الموسم بجميع المسابقات، لكن هذه المرة مع المنتخب المصري في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل صلاح هدفا في فوز الفراعنة على إثيوبيا بهدفين دون رد على ملعب العربي الزاولي بدولة المغرب.

كم هدف يفصل صلاح عن معادلة حسام حسن؟

ورفع نجم الدوري الإنجليزي رصيده إلى 60 هدفا مع منتخب مصر بجميع المسابقات، بفارق 9 أهداف عن حسام حسن متصدر جدول ترتيب هدافي الفراعنة عبر التاريخ.

وعزز الفراعنة صدارتهم للمجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من 5 لقاءات، وبفارق 5 نقاط عن الوصيف بوركينا فاسو.

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب المصري نظيره سيراليون يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم.

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