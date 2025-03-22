كتب - يوسف محمد:

تمكن المنتخب المصري أمس، من تحقيق الفوز على حساب نظيره المنتخب الإثيوبي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ورفع المنتخب المصري رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 13 في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات، بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني، منتخب بوركينا فاسو صاحب الـ 8 نقاط.

ويتواجد المنتخب الوطني، في المجموعة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، رفقة كلا من "إثيوبيا، سيراليون، جيبوتي، بوركينا فاسو وغينيا بيساو".

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره سيراليون، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في إطار منافسات الجولة السادسة بالتصفيات.

تاريخ مواجهات مصر وسيراليون

وستكون هذه هى المواجهة الرابعة، التي تجمع بين المنتخب المصري أمام نظيره منتخب سيراليون، حيث سبق أن تواجها معا في 3 مباريات من قبل.

وهناك توازن كبير في تاريخ مواجهات المنتخبين معا، حيث في 3 مباريات تمكن المنتخب المصري من الفوز في مباراة، تلقى الهزيمة في آخرى وحضر التعادل في مباراة.

وسجل لاعبو المنتخب الوطني في شباك منتخب سيراليون 4 أهداف، فيما تلقت شباكهم ثلاثة أهداف.

ويحتل نجم المنتخب المصري محمود تريزيجيه، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات المنتخبين معا برصيد هدفين.