مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

توجـــو

- -
18:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

- -
21:30

سموحة

كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

غزل المحلة

دوري القسم الثاني-أ

وادي دجلة

- -
21:30

القناة

جميع المباريات

إعلان

"تقارب كبير".. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام سيراليون

06:18 ص السبت 22 مارس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    هدف محمد صلاح في مرمى إثيوبيا
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر أمام إثيوبيا
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر أمام إثيوبيا
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر أمام إثيوبيا
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر أمام إثيوبيا
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر أمام إثيوبيا
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر أمام إثيوبيا
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر أمام إثيوبيا
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر أمام إثيوبيا
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر أمام إثيوبيا
  • عرض 13 صورة
    منتخب سيراليون
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر يفوز على سيراليون ويتصدر بالعلامة الكاملة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

تمكن المنتخب المصري أمس، من تحقيق الفوز على حساب نظيره المنتخب الإثيوبي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ورفع المنتخب المصري رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 13 في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات، بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني، منتخب بوركينا فاسو صاحب الـ 8 نقاط.

ويتواجد المنتخب الوطني، في المجموعة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، رفقة كلا من "إثيوبيا، سيراليون، جيبوتي، بوركينا فاسو وغينيا بيساو".

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره سيراليون، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في إطار منافسات الجولة السادسة بالتصفيات.

تاريخ مواجهات مصر وسيراليون

وستكون هذه هى المواجهة الرابعة، التي تجمع بين المنتخب المصري أمام نظيره منتخب سيراليون، حيث سبق أن تواجها معا في 3 مباريات من قبل.

وهناك توازن كبير في تاريخ مواجهات المنتخبين معا، حيث في 3 مباريات تمكن المنتخب المصري من الفوز في مباراة، تلقى الهزيمة في آخرى وحضر التعادل في مباراة.

وسجل لاعبو المنتخب الوطني في شباك منتخب سيراليون 4 أهداف، فيما تلقت شباكهم ثلاثة أهداف.

ويحتل نجم المنتخب المصري محمود تريزيجيه، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات المنتخبين معا برصيد هدفين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر أمام إثيوبيا مصر وسيراليون موعد مباراة منتخب مصر أمام سيراليوم تاريخ مواجهات مصر وسيراليون موعد مباراة منتخب مصر المقبلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان