واصل النجم المصري محمد صلاح، تألقه رفقة فريق منتخب مصر، في كافة المسابقات والمسابقات المختلفة والمتنوعة.

وقاد صلاح المنتخب الوطني، لتحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب إثيوبيا، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، في إطار الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ورفع صلاح عدد أهدافه في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، خلال النسخة الحالية، إلى 6 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين.

ورفع صلاح عدد أهدافه بقميص الفراعنة بشكل عام، في التصفيات الأفريقية إلى 17 هدفا، في صدارة الهدافين التاريخيين للمنتخب في التصفيات.

كم هدف يفصل صلاح عن صدارة الهدافين التاريخيين لتصفيات كأس العالم؟

ويأتي النجم المصري في المركز الثاني، في قائمة الهدافين التاريخيين، للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، برصيد 17 هدفا، بفارق هدف واحد عن المركز الأول.

ويتقاسم ثلاثة لاعبين صدارة الهدافين التاريخيين للتصفيات، هم "ديديه دروجبا - كوت ديفوار، إسلام سليماني - الجزائر، داجانو - بوركينا فاسو"، برصيد 18 هدفا لكلا منهم.

وجاءت قائمة الهدافين التاريخيين للتصفيات كالتالي

1- ديديه دروجبا، كوت ديفوار، 18 هدفا.

2- إسلام سليماني، الجزائر، 18 هدفا.

3- داجانو، بوركينا فاسو"، 18 هدفا.

4- محمد صلاح، مصر، 17 هدفا.

5- إيمانويل أديبايور، توجو، 16 هدفا.

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