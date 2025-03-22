كتب - يوسف محمد:

تمكن المنتخب المصري، من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب إثيوبيا بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب المصري رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 13 في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره سيراليون، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في إطار منافسات الجولة السادسة بالتصفيات.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة كلا من: "إثيوبيا، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، جيبوتي وسيراليون".

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