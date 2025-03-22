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دوناروما يرد على إهتمام إنتر بضمه

12:01 ص السبت 22 مارس 2025
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    دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان
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    دوناروما (1)
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    دوناروما 1 (1) (1)
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    لحظة إصابة جانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان
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    إصابة جانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان
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    دوناروما 1 (2)
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    إصابة دوناروما 1 (1)
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    إصابة دوناروما (1)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي على إهتمام نادي إنتر في بلاده بضمه.

وقال دوناروما في تصريحات لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت ردّ على اهتمام نادي إنتر ضمه، إنه سعيد بذلك ولكنه سيناقش هذه الأمور لاحقًا.

دوناروما صاحب الـ 26 عامًا كان قد تدرج بصفوف نادي ميلان بالفئات السنية قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في موسم 2015/16 ثم رحلّ لصفوف باريس سان جيرمان في موسم 21/22.

وشارك دوناروما مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الجاري بـ 31 مباراة سكن شباكه 29 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه بـ 9 نقاط.

يذكر أن عقد دوناروما مع باريس سان جيرمان مستمر حتى صيف 2026.

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دوناروما إنتر ميلان ميلان باريس سان جيرمان
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