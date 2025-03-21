رياض محرز يحقق رقما تاريخيا مع المنتخب الجزائري أمام بوتسوانا

كتب - يوسف محمد:

احتفل النجم الجزائري رياض محرز اليوم، خلال ظهوره رفقة منتخب الجزائر أمام بوتسوانا، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بالوصول إلى المباراة رقم 100 بقميص محاربي الصحراء.

وتمكن المنتخب الجزائري اليوم، من تحقيق الفوز على حساب نظيره بوتسوانا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في إطار منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة السابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال محرز في تصريحات صحفية: "تمكنا من تحقيق فوزا مهما اليوم خارج الديار، نسعى للتركيز على المباريات المقبلة بالتصفيات".

وأضاف: "سعيد بالوصول إلى المباراة رقم 100 مع منتخب الجزائر".

وخلال 100 مباراة خاضها محرز مع المنتخب الجزائري، تمكن من تسجيل 33 هدفا وتقديم 17 تمريرة حاسمة.

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