مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

اثيوبيا

0 2
23:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

النيجر

0 0
23:30

المغرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

2 0
21:45

ألبانيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك

0 0
21:30

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

"متخطيا روني".. رقم تاريخي لجود بيلينجهام مع منتخب إنجلترا

11:13 م الجمعة 21 مارس 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    بيلينجهام (2) (1)
  • عرض 20 صورة
    بيلينجهام
  • عرض 20 صورة
    النجم الإنجليزي بيلينجهام
  • عرض 20 صورة
    بيلينجهام
  • عرض 20 صورة
    بيلينجهام (1)
  • عرض 20 صورة
    جود بيلينجهام
  • عرض 20 صورة
    بيلينجهام (2) (1)
  • عرض 20 صورة
    جود بيلينجهام (1)
  • عرض 20 صورة
    حسرة بيلينجهام بعد خسارة اليورو
  • عرض 20 صورة
    لامين يامال ضد بيلينجهام
  • عرض 20 صورة
    جود بيلينجهام
  • عرض 20 صورة
    بيلينجهام
  • عرض 20 صورة
    واين روني مع عائلته (1)
  • عرض 20 صورة
    مهاجم المنتخب الانكليزي واين روني يحتفل بالتسجيل في مرمى استراليا في 27 ايار/مايو 2016
  • عرض 20 صورة
    قائد منتخب انكلترا واين روني خلال مباراة منتخبه امام مالطا
  • عرض 20 صورة
    قائد المنتخب الانكليزي واين روني
  • عرض 20 صورة
    اكد مدرب منتخب انكلترا لكرة القدم غاريث ساوثغايت ان واين روني سيبقى قائدا للفريق، وذلك بعد ان ثبته الاتحاد الانكليزي في منصبه الذي شغله موقتا خلفا لسام الاردايس منذ ايلول/سبتمبر الماضي
  • عرض 20 صورة
    المهاجم الانكليزي واين روني يحيي المشجعين بعد خروج بلاده من ربع نهائي كأس أوروبا في كرة القدم على يد ايطاليا، في 25 حزيران/يونيو 2012.
  • عرض 20 صورة
    واين روني
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

حقق النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، رقما تاريخيا مع منتخب بلاده، بعد مشاركته في مباراة منتخب إنجلترا أمام منتخب ألبانيا اليوم، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب إنجلترا حاليا نظيره منتخب ألبانيا، في إطار دور المجموعات، من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وبمشاركة صاحب الـ21 عاما في مباراة منتخب بلاده أمام ألبانيا اليوم، وصل إلى المباراة رقم 41، وصل إلى المباراة الدولية رفقة المنتخب الإنجليزي.

وحطم بيلينجهام الرقم التاريخي المسجل باسم، أسطورة المنتخب الإنجليزي واين روني، كأكثر لاعب شارك في مباريات مع المنتخب بعمر 21 عاما أو أقل، برصيد 40 مباراة فيما وصل بيلينجهام اليوم إلى المباراة رقم 41.

أقرأ أيضًا:

فيفا يستبعد ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية 2025 لهذا السبب

"صدارة وظهور بديل لنجم الدوري المصري".. الجزائر تهزم بوتسوانا بثلاثية فى تصفيات المونديال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جود بيلينجهام مباراة إنجلترا وألبانيا موعد مباراة إنجلترا وألبانيا تصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم جود بيلينجهام مع منتخب إنجلترا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان