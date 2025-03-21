"متخطيا روني".. رقم تاريخي لجود بيلينجهام مع منتخب إنجلترا

كتب - يوسف محمد:

حقق النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، رقما تاريخيا مع منتخب بلاده، بعد مشاركته في مباراة منتخب إنجلترا أمام منتخب ألبانيا اليوم، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب إنجلترا حاليا نظيره منتخب ألبانيا، في إطار دور المجموعات، من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وبمشاركة صاحب الـ21 عاما في مباراة منتخب بلاده أمام ألبانيا اليوم، وصل إلى المباراة رقم 41، وصل إلى المباراة الدولية رفقة المنتخب الإنجليزي.

وحطم بيلينجهام الرقم التاريخي المسجل باسم، أسطورة المنتخب الإنجليزي واين روني، كأكثر لاعب شارك في مباريات مع المنتخب بعمر 21 عاما أو أقل، برصيد 40 مباراة فيما وصل بيلينجهام اليوم إلى المباراة رقم 41.

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