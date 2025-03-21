كتب ـ مصطفى الجريتلي:

انفرد منتخب جنوب أفريقيا بصدارة مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد الفوز على نظيره ليسوتو.

وفاز منتخب جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين على ضيفه ليسوتو خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وسجل هدفا منتخب جنوب أفريقيا بمرمى ليسوتو كلاً من رليبوهيلي موفوكينج الدقيقة 60 وجايدن آدامز بالدقيقة 64.

ورفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده بعد الفوز إلى النقطة 10 بفارق نقطتين عن منتخب بنين الوصيف.

وتوقف رصيد منتخب ليسوتو على الجانب الآخر عند النقطة 5 في المركز الخامس.

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