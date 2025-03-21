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كواليس جلسة أبو ريدة مع منتخب مصر قبل موقعة إثيوبيا

09:40 م الجمعة 21 مارس 2025
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    جلسة هانى أبو ريدة مع لاعبي منتخب مصر والجهاز الفنى
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كتب - نهى خورشيد

حرص هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على الاجتماع بلاعبي منتخب مصر والجهاز الفني قبل مباراتهم المرتقبة أمام إثيوبيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ووجه أبو ريدة رسائل تحفيزية للاعبين، مؤكدًا على أهمية تحقيق الفوز لضمان البقاء في صدارة المجموعة وتعزيز فرص التأهل إلى المونديال.

كما أشار إلى أن المنتخب يضم مجموعة من أفضل اللاعبين الموهوبين، بجانب تواجد محمد صلاح، أحد أبرز نجوم الكرة العالمية، ما يرفع سقف التطلعات خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على أن الجماهير المصرية تنتظر من الفريق أداءً قويًا يعكس إمكانياته الكبيرة في مشوار التصفيات.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الفراعنة وإثيوبيا مساء اليوم الجمعة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.

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منتخب مصر حسام حسن هاني أبو ريدة مصر وإثيوبيا
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