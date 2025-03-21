كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير إنجليزي عن الوجهة المحتملة المقبلة للنجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح حال رحيله عن ناديه مع انتهاء تعاقده مع الريدز بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية عبر تقرير لها اليوم الجمعة، أن محمد صلاح متردد في الانتقال إلى الدوري السعودي بعد رحيله عن ليفربول لذا لم يحسم موقفه بعد.

ونوهت الصحيفة البريطانية إلى أن صلاح في حال انتقاله للدوري السعودي سيكون من بوابة فريق الهلال، معللة ذلك بوجود رغبة من قِبل مسؤولي النادي السعودي لضم لاعب بارز بعد رحيل النجم البرازيلي نيمار لصفوف سانتوس في بلاده بعدما لم يقدم ما كان منتظرًا منه عند قدومه من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشارك محمد صلاح بقميص ليفربول خلال الموسم الجاري بـ 43 مباراة سجل خلالها 32 هدفاً وصنع 22.

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