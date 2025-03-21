كتب - يوسف محمد:

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، استبعاد إبراهيم عادل من قائمة المنتخب، استعدادا لمواجهة إثيوبيا اليوم، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي استبعاد اللاعب من قائمة المنتخب لمباراة إثيوبيا، بسبب شعوره بآلام عضلية.

ويلعب المنتخب المصري، في المجموعة الأولى بالتصفيات رفقة كلا من: "إثيوبيا، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي".

ويحتل المنتخب المصري صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 4 مباريات خاضهم بالتصفيات حتى الآن.

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