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"مجموعة مصر".. بوركينا فاسو تقسو على جيبوتي برباعية في تصفيات كأس العالم

09:16 م الجمعة 21 مارس 2025
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    المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر وبوركينا فاسو
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    كؤتمر صحفي للمدير الفني لبوركينا فاسو قبل مواجهة مصر
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    تدريبات منتخب مصر (11)
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    مران منتخب مصر
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    مران منتخب مصر
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    مران منتخب مصر
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    محمد صلاح من معسكر منتخب مصر
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    تدريبات منتخب مصر (4)
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كتب - يوسف محمد:

تمكن منتخب بوركينا فاسو، من تحقيق الفوز على حساب نظيره جيبوتي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى، من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأحرز رباعية المنتخب البوركيني في اللقاء كلا من، جوزوي تيندربيجو في الدقيقة 12، بيرتراند تراوري في الدقيقة 33، محمد زورجانا في الدقيقة 47، قبل أن يختتم اللاعب لاسينا تراوري الرباعية في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

وأحرز هدف منتخب جيبوتي الوحيد في اللقاء اللاعب، صامويل أكينبينو في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى النقطة رقم 8 في المركز الثاني بجدول الترتيب وبفارق نقطتين عن المتصدر منتخب مصر ، صاحب ال 10 نقاط ويتبقى له مباراة أمام إثيوبيا اليوم.

وجاء ترتيب مجموعة مصر بعد فوز بوركينا كالتالي

1- مصر، 4 مباريات، 10 نقاط.

2- بوركينا فاسو، 5 مباريات، 8 نقاط.

3- سيراليون، 5 مباريات، 8 نقاط.

4- غينيا بيساو، 5 مباريات، 6 نقاط.

5- إثيوبيا، 4 مباريات، 6 نقاط.

6- جيبوتي، 5 مباريات، نقطة وحيدة.

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